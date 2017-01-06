CES 2017: Робот-дворецкий LG Hub Robot возьмет на себя управление цифровым домом

Компания LG Electronics продемонстрировала симпатичного домашнего помощника под названием LG Hub Robot на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.





LG Hub Robot поддерживает голосовое управление с использованием системы Alexa от Amazon. С помощью голосовых команд роботу можно управлять другими устройствами цифрового дома. Например, включать кондиционер или запустить цикл сушки выстиранного белья. На интерактивном дисплее может отображаться различная полезная информация. От фото актуального содержимого холодильника до рецептов, сопровождающихся пошаговыми голосовыми рецептами. Кром того, робот может воспроизводить музыку, устанавливать напоминания и заметки, рассказывать прогноз погоды, сообщать о пробках и так далее.

Будучи семейным гаджетом, робот умеет отображать на "лице" различные эмоции и способен реагировать на пользователя, используя язык тела, например кивать "головой" при ответе на простые вопросы. Он всегда в курсе домашней обстановки, когда кто-то из семьи ушел, вернулся или лег спать. Робот различает лица членов семьи, используя камеру, его можно запрограммировать на разные приветствия для каждого из них.

Сам LG Hub Robot лучше всего работает в местах, где семья чаще всего собирается, например, в кухне или гостиной. Для размещения в других помещениях к нему прилагаются отдельные мини-помощники, тоже оснащенные дисплеями и немного урезанной функциональностью. LG пока не объявила сроки выпуска и цену.

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