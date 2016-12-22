Камеру Canon PowerShot G9 X Mark II покажут на CES 2017

Источник утверждает, что камеру Canon PowerShot G9 X Mark II представят уже в начале января на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе.

Компактный цифровой фотоаппарат станет продолжением Canon PowerShot G9 X, который начали продавать еще осенью 2015-го года. Отличные характеристики — датчик на 20 МП, процессор Digic 6, объектив с ЭФР 28-84 мм и диафрагмой F/2,9-F/4,9 — позволили устройству стать одним из хитов продаж.

Новинка будет поставляться в двух цветовых решениях — черном и серебристом. Модельное обозначение камеры — PC2323, велика вероятность встроенного Wi-Fi. 

Источник
CanonWatch
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