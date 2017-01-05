CES 2017: Прочная камера Fujifilm FinePix XP120 выдержит погружение на 20 метров

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Fujifilm представила компактную камеру FinePix XP120, ориентированную на любителей активного образа жизни.


Камера отвечает требованиям стандарта IP68 по защите от воды и пыли, ее можно погружать на глубину до 20 м. Кроме того, обеспечивается ударопрочность при падении с высоты до 1,75 м и морозостойкость при температурах до -10 °C. FinePix XP120 оснащается 16,4-мегапиксельным CMOS-сенсором, 28-мм объективом Fujinon, обеспечивающим 5-кратный оптический зум.

Камера способна производить серийную съемку со скоростью до 10 кадров в секунду и снимать видео в разрешении Full HD со скоростью до 60 кадров в секунду. Диагональ дисплея составляет 3 дюйма. Поддерживается беспроводное подключение по Wi-Fi. Вес составляет 203 грамма.

Продажи Fujifilm FinePix XP120 начнутся в феврале 2017 года по цене $230 в США и 13 999 рублей в России.

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Источник
Fujifilm
Теги
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