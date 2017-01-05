CES 2017: Polaroid представила новую моментальную камеру Pop

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Polaroid, известная своими чуть ли не культовыми моментальными камерами, представила современное видение этого направления.


Камера Polaroid Pop оснащается 20-мегапиксельным CMOS-сенсором и 3,97-дюймовым сенсорным дисплеем. Помимо фото, она способна снимать видео в разрешении 1080p и сохранять его на карточек формата microSD объемом до 128 ГБ.


Для мгновенной печати фото 3,5 на 4,25 дюйма используется безчернильная технология Zero Ink. Камеру также можно подключить к смартфону и распечатать фото с него. Цена на Polaroid Pop пока не объявлена. Старт продаж запланирован на четвертых квартал 2017 года.

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Источник
Polaroid
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