CES 2017: Canon представила продвинутый компакт PowerShot G9 X Mark II

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Canon представила продвинутую компактную камеру PowerShot G9 X Mark II. Она продолжает дело модели Canon PowerShot G9 X, выпущенной в конце 2015 года.





Canon PowerShot G9 X Mark II получила дизайн в стиле ретро, 1-дюймовый 20,2-мегапиксельный CMOS-датчик, объектив с 3-кратным оптическим зумом, охватывающим фокусные расстояния 28-84 в 35-мм эквиваленте, процессор DIGIC 7. Она может производить серийную съемку о скоростью до 8,2 кадров в секунду и видео в разрешении Full HD (1920 x 1080 пикселей) со скоростью 60 кадров в секунду.





Дисплей сенсорный, диагональю 3 дюйма. Камера поддерживает беспроводные подключения Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.1 и NFC. Продажи Canon PowerShot G9 X Mark II начнутся в феврале 2017 года по цене $529,99 (для США).

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