CES 2017: Canon представила продвинутый компакт PowerShot G9 X Mark II

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Canon представила продвинутую компактную камеру PowerShot G9 X Mark II. Она продолжает дело модели Canon PowerShot G9 X, выпущенной в конце 2015 года.


Canon PowerShot G9 X Mark II получила дизайн в стиле ретро, 1-дюймовый 20,2-мегапиксельный CMOS-датчик, объектив с 3-кратным оптическим зумом, охватывающим фокусные расстояния 28-84 в 35-мм эквиваленте, процессор DIGIC 7. Она может производить серийную съемку о скоростью до 8,2 кадров в секунду и видео в разрешении Full HD (1920 x 1080 пикселей) со скоростью 60 кадров в секунду.


Дисплей сенсорный, диагональю 3 дюйма. Камера поддерживает беспроводные подключения Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.1 и NFC. Продажи Canon PowerShot G9 X Mark II начнутся в феврале 2017 года по цене $529,99 (для США).

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки CES 2017 прямо из Лас-Вегаса.

Источник
Canon
Теги
камера Canon CES 2017 Canon PowerShot G9 X Mark II

Комментарии

Материалы по теме

Canon EOS 1200D претендует на звание самой дешевой в мире зеркалки

12 февраля 2014

Canon анонсировала компактную камеру PowerShot S200 для опытных пользователей

13 февраля 2014

Canon выпустила камеру PowerShot N в версии для Facebook

22 августа 2013

Canon представила быстрые камеры PowerShot G16 и PowerShot S120

22 августа 2013

Canon представила зеркалку EOS 1300D начального уровня

10 марта 2016

Canon представила полнокадровую зеркалку EOS 5D Mark IV

25 августа 2016
Из рубрикиФото и видео
CES 2017: Прочная камера Fujifilm FinePix XP120 выдержит погружение на 20 метров
CES 2017: Polaroid представила новую моментальную камеру Pop
Что случилось 22.12.2016?

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 403
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 220
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 108
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 98