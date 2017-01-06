CES 2017: Камера Panasonic Lumix FZ80 обеспечивает 60-кратный зум

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Panasonic представила камеру-ультразум Lumix FZ80, ориентированную на любителей. Для некоторых регионов она выйдет под маркировкой FZ82. Камера приходит на смену ультразума Panasonic Lumix DMC-FZ70, выпущенного в 2013 году.





Panasonic Lumix FZ80 оснащается 18,1-мегапиксельным сенсором High Sensitivity MOS и объективом с 60-кратным оптическим зумом, охватывающим фокусные расстояния 20-1200 мм в 35-мм эквиваленте. Чтобы сохранить фото с задействованным ультразумом четкими, в камере предусмотрена специальная система оптической стабилизации изображения.

Камера способна снимать 4K-видео со скоростью 30 кадров в секунду. Также возможна замедленная съемка со скоростью 240 кадров в секунду с разрешением 640 x 480 пикселей и 120 кадров в секунду с разрешением 1280 x 720 пикселей. Серийная съемка производится на 10 к/с.

Также можно отметить 3-дюймовый сенсорный дисплей, электронный видоискатель и поддержку беспроводного подключения по Wi-Fi. Panasonic Lumix FZ80 поступит в продажу в марте 2017 года по цене 399 долларов США.

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