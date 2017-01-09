CES 2017: Камера Yi 4K+ умеет снимать при скорости 60 FPS

Экшн-камера Yi 4K+ от Yi (бренд Xiaomi) была представлена на CES 2017. Устройство, что логично, поддерживает запись видео в формате 4K (как и модель Yi 4K, без "плюса"). Кроме того, это первое устройство такого типа способное снимать при 60 кадрах в секунду. Собственно, это и есть главное конкурентное преимущество новинки.

Yi 4K+ базируется на чипе Ambarella H2, имеет 4-ядерный процессор, построенный по 14 нм технологическому процессу и работающий на частоте 1,2 ГГц, встроенную 3D электронную стабилизацию изображения и порт USB Type-C. Стоимость не называется, но предположительно она составит порядка 300-350 долларов.

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