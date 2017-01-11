MGCOOL представляет две новые 4K камеры

Если вам не нужны большие и тяжелые фотоаппараты, и вы предпочитаете компактные, легкие экшн-камеры, которые к тому же обладают защитой от воды и их можно закрепить на шлеме или одежде, то новые модели MGCOOL – MGCOOL Explorer 1S и Explorer 2 — к вашим услугам. Конструкция объектива камер состоит из 6 линз, производитель заявляет о широких углах обзора в 170 градусов.

Обе новинки способны снимать видео в 4K (Explorer 2 при частоте 30 FPS), сохраняют работоспособность на глубине до 30 метров и имеет функцию встроенной стабилизации.

Стоимость пока не называется.  

Источник
Gizmochina
Теги
камеры

Комментарии

Из рубрикиФото и видео
CES 2017: Камера Yi 4K+ умеет снимать при скорости 60 FPS
CES 2017: Камера FridgeCam для холодильника посоветует, что приготовить
CES 2017: Беззеркалка Panasonic Lumix GX850 предназначена для любителей селфи

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 467
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 246
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 151
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77