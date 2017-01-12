Nikon готовится к празднованию своего 100-летнего юбилея

Компания Nikon 25 июля 2017 года отпразднует свой 100-летний юбилей. К этому событию японский производитель камер готовится заранее. Так, уже был представлен логотип, призванный напомнить о знаменательной дате. Его используют в праздничном оформлении сайта, доступного на английском, японском и китайском.

Вдобавок Nikon выложила праздничное видео на 6 минут, в котором рассказывается о компании и раскрываются некоторые интересные факты о ней.

Nikon была основана 25 июля 1917 года. Три компании слились воедино (Seisakusho, Iwaki Glass и Fujii Lens) и образовали Nippon Kogaku Kokyo K.K., которая была переименована в Nikon в 1988-ом. 

Источник
Nikon
Теги
NIKON

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