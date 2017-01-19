Fujifilm выпускает среднеформатную беззеркалку GFX 50S за полмиллиона рублей

Компания Fujifilm рассказала подробности беззеркальной камеры со сменной оптикой GFX 50S. Напомним, данная необычная модель была представлена к выставке Photokina 2016 в сентябре прошлого года. Она получила огромный среднеформатный сенсор с разрешением 51,4 Мп.


Fujifilm GFX 50S станет доступна в продаже в конце февраля 2017 года. Рекомендованная розничная цена самой камеры без объективов в комплекте составляет $6499,95 для США и 449 999 рублей для России.


CMOS-сенсор использует новый формат G Format от Fujifilm и обладает размерами 43,8 х 32,9 мм, что примерно в 1,7 раза больше обычного полноформатного сенсора. При этом камера все еще меньше, чем среднестатистическая полноформатная зеркалка и весит порядка 800 граммов (только сама камера). Камера получила 117-точечную систему автофокусировки, откидной 3,2-дюймовый сенсорный дисплей, который может отклоняться вертикально и горизонтально, а также элекронный OLED-видоискатель, крепящийся на горячий башмак. Интересно, что камера не способна снимать 4K-видео, она ограничена форматом 1080p на скорости до 30 кадров в секунду.


Интересно, что Fujifilm не стала первым производителем, выпустившим среднеформатную беззеркалку. Титул первопроходца получила Hasselblad, представившая модель X1D летом 2016 года. Она немного легче, чем GFX 50S — 725 граммов. Но цена у нее еще более запредельная — 7900 евро. Fujifilm GFX 50S будет совместима с объективами с байонетом G, которые Fujifilm запускает вместе с камерой.

Источник
Fujifilm
Теги
камера FUJIFILM

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