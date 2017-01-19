Fujifilm представила премиум-компакт X100F

Как и ожидалось, компания Fujifilm представила сегодня высококлассную камеру X100F. Она продолжает дело моделей Х100, X100S и Х100Т, последняя из которых вышла в 2014 году.


Камера оснащается 24,3-мегаиксельным сенсором X-Trans CMOS III формата APS-C (23,6 [ 15,6 мм) без фильтра низких частот, а также 23-миллиметровым фикс-объективом Fujinon с фокусным расстоянием 35 мм в 35-миллиметровом эквиваленте. Одной из особенностей камеры стал улучшенный гибридный видоискатель с оптическим (OVF) и электронным (EVF) режимами. Также было увеличено число точек фокусировки — с 49 в предыдущих моделях до 91 (макс. 325 точек).

Съемка видео возможна с разрешением Full HD на скорости до 60 кадров в секунду. Дисплей обладает диагональю 3 дюйма. Поддерживается беспроводное подключение по Wi-Fi. Размеры составляют 126,5 x 74,8 x 52,4 мм, а вес — 419 граммов без учета аксессуаров, батареи и карты памяти.

Fujifilm X100F поступит в продажу в феврале 2017 года по цене 1299 долларов в США и 89 999 рублей в России.

Источник
Fujifilm
Теги
камера FUJIFILM Fujifilm X100F

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