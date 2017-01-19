Компактная беззеркалка Fujifilm X-T20 может записывать 4K-видео

Компания Fujifilm представила беззеркальную камеру X-T20. Это компактная и не слишком дорогая модель, которая приходит на смену довольно популярной Fujifilm X-T10, вышедшей в 2015 году.





Fujifilm X-T20 оснащается 24,3-мегапиксельной матрицей X-Trans CMOS III формата APS-C и процессором X-Processor Pro. Увеличенная зона фазовой детекции системы АФ и обновленный алгоритм обеспечивают скорость автофокусировки 0,06 секунды. Камера предлагает скорость серийной съемки 5 кадров в секунду с предпросмотром в реальном времени. Имеется возможность видеосъемки в разрешении 4K со скоростью до 30 кадров в секунду.

3-дюймовый ЖК-дисплей стал сенсорным и может поворачиваться. Также есть OLED-видоискатель и поддержка Wi-Fi. Размеры составляют 118,4 х 82,8 х 41,4 мм, а вес — 333 грамма без учета веса аксессуаров, батарей и карты памяти.

Fujifilm X-T20 поступит в продажу в феврале 2017 года по цене $900 в США и 57 999 рублей только за саму камеру, без объективов в комплекте.