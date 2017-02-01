Исправленный дрон GoPro Karma вернулся в продажу

Компания GoPro объявила о возобновлении продаж своего квадрокоптера Karma. Напомним, Karma стал первым дроном от GoPro. Его анонс состоялся в сентябре 2016 года, а в ноябре GoPro объявила об отзыве устройств спустя всего 16 дней после начала продаж.





Возврату производителя подлежали около 2,5 тысяч дронов. Причиной отзыва стала проблема с пропаданием питания во время использования. Пользователям, у которых нет нареканий к работе дрона, рекомендовалось все же прекратить его использовать и вернуть гаджет. Производитель просто вернул покупателям потраченные деньги без каких-либо предложений обмена. Производство и поставки Karma были приостановлены до выяснения причин проблем и их устранения.





Теперь GoPro сообщила, что проблема была в ненадежном креплении аккумулятора, она была устранена и обновленные дроны без такого изъяна уже доступны для покупки.

GoPro Karma представляет собой компактный модульный складной квадрокоптер с 3-осным стабилизатором изображения. С дроном предлагается ручка, к которой можно прикрепить снимающийся стабилизатор и использовать отдельно, а также контроллер с тачскрином в стиле портативной игровой приставки. В США дрон GoPro Karma стоит $800 без камер в комплекте и $1100 с Hero5 Black.