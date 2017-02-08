Компания Sony представила новый сенсор для камер смартфонов. Речь идет о 3-слойной CMOS модели с модулем оперативной памяти DRAM объемом 1 ГБ в третьем слое и возможностью снимать видео с разрешением 1080p при невероятной скорости 1000 кадров в секунду. Сенсор имеет 21 Мп матрицу с разрешением 5520 х 3840 пикселей.

Новые камеры будут записывать одновременно два потока — с нормальной и высокой (как раз те 1000 FPS) скоростью. Видео сохранится во встроенной памяти, а затем уже будет обработано специальным ПО гаджета. Для пользователя это означает возможность встраивать Slo-Mo эпизоды в обычные видео. Выглядит это так:

Помимо видео новый сенсор отлично показывает себя и в фотографиях. Фото с разрешением 19,3 Мп можно сделать с выдержкой 1/120 с. Сравнить, что это такое по сравнению с 1/30 вы можете ниже: