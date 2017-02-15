Canon представила любительскую зеркалку EOS 77D

Компания Canon представила новую зеркальную камеру EOS 77D. Она рассчитана на любительский сегмент, но и не совсем на новичков.





Canon EOS 77D оснащается 24,2-мегапиксельным CMOS-датчиком формата APS-C, как у модели EOS 80D, но получила обновленный по сравнению с EOS 80D процессор — DIGIC 7. Она поддерживает светочувствительность ISO до 25 600 (с возможностью расширения до 51 200). Система автофокуса включает 45 точек автофокусировки крестового типа. Также предусмотрен RGB+IR датчик экспозамера с разрешением 7560 пикселей.





Canon EOS 77D способна снимать видео с разрешением Full HD на скорости 60 кадров в секунду. А режим непрерывной съемки возможен со скоростью 6 кадр/с. Автофокусировка в режиме Live View занимает 0,03 секунды Камера поддерживает Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Предусмотрен откидной 3-дюймовый сенсорный дисплей.





В отличие от тоже анонсированной сегодня Canon EOS 800D, модель получила некоторые дополнительные плюсы вроде двух дисков для настройки таких параметров, как диафрагма и выдержка, а также небольшой ЖК-экран на верхней панели с информацией о настройках.

Canon EOS 77D поступит в продажу в апреле 2017 года по рекомендованной розничной цене 899,99 доллара для США без объективов в комплекте.