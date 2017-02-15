Canon представила зеркалку EOS 800D начального уровня

Компания Canon представила новую зеркальную камеру EOS 800D, в США и некоторых других регионах выходящую под названием EOS Rebel T7i, а в Японии — вообще Kiss X9i. Canon EOS 800D представляет собой модель начального уровня, которая приходит на смену EOS 750D (Rebel T6i), вышедшей в 2015 году.





Canon EOS 800D оснащается 24,2-мегапиксельным CMOS-датчиком формата APS-C, как у модели EOS 80D, но получила обновленный по сравнению с EOS 80D процессор — DIGIC 7. Она поддерживает светочувствительность ISO до 25 600 (с возможностью расширения до 51 200). Система автофокуса включает 45 точек автофокусировки крестового типа. Также предусмотрен RGB+IR датчик экспозамера с разрешением 7560 пикселей.





Canon EOS 800D способна снимать видео с разрешением Full HD на скорости 60 кадров в секунду. А режим непрерывной съемки возможен со скоростью 6 кадр/с. Автофокусировка в режиме Live View занимает 0,03 секунды Камера поддерживает Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Предусмотрен поворотный 3-дюймовый сенсорный дисплей.





В отличие от тоже анонсированной сегодня Canon EOS 77D, модель не получила некоторых дополнительных плюсов вроде двух дисков для настройки таких параметров, как диафрагма и выдержка, а также небольшой ЖК-экран на верхней панели с информацией о настройках.

Canon EOS 800D поступит в продажу в апреле 2017 года по рекомендованной розничной цене 749,99 доллара для США без объективов в комплекте.