Canon представила беззеркалку EOS M6

Компания Canon представила новую беззеркальную камеру со сменной оптикой EOS M6. Она станет наследницей EOS M3 начального уровня, представленной в 2015 году, и в портфолио производителя займет место под более продвинутой EOS M5, запущенной осенью 2016 года.


Canon EOS M6 получила 24,2-мегапиксельный CMOS-датчик формата APS-C (22,3 x 14,9 мм) и систему автофокусировки Dual Pixel CMOS AF для скоростного отслеживания движущихся объектов, в том числе во время видеосъемки. Canon EOS M6 оснащается свежим процессором DIGIC 7, обеспечивает серийную съемку на скорости до 7 кадров в секунду со следящей автофокусировкой и видео Full HD со скоростью 60 кадров в секунду.


Предусмотрена поддержка беспроводных технологий Bluetooth, NFC и Wi-Fi. Сенсорный дисплей обладает диагональю 3 дюйма. В отличие от M5, дисплей не откидываться для съемки селфи, хотя и имеет регулируемый угол наклона, также нет встроенного электронного видоискателя.


Canon EOS 800D поступит в продажу в апреле 2017 года по рекомендованной розничной цене $780 долларов для США без объективов в комплекте.

Источник
Canon
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