Стартовал предзаказ на флагманскую беззеркалку Panasonic Lumix GH5

Компания Panasonic объявила о начале приема предварительных заказов в России на флагманскую беззеркальную камеру Lumix GH5 со сменной оптикой.


Камера поступит в российскую розничную продажу в мае 2017 года. Предзаказ на нее принимается по цене 159 990 рублей. В США она появится в конце марта 2017 года по цене 1999,99 доллара США без комплектных объективов. В России для первых 100 покупателей, оформивших предзаказ, выдается ключ активации V-LogL в подарок, а также возможность приобрести объективы со специальной скидкой.

Напомним, модель была представлена на январской выставке CES 2017. Она приходит на смену Panasonic Lumix GH4, выпущенной в 2014 году. Panasonic Lumix GH5 представляет собой модель формата Micro Four Thirds. Она оснащается 20,3-мегапиксельным сенсором Live MOS и процессором Venus Engine. Количество точек фокусировки в системе автофокуса выросло до 225. Предусмотрен поворотный сенсорный 3,2-дюймовый дисплей и OLED-видоискатель с разрешением 3,68М точек.

Камера способна снимать 4K-видео на скорости 60 кадров в секунду и поддерживает режим 6K Фото (6K Photo) со скоростью 30 к/с. Последний позволит извлекать из 6K-видео фотографии с разрешением 18 Мп. Для сравнения, у Lumix GH4 сейчас поддерживается режим 4K Фото. Также возможна съемка со скоростью 480 кадров в секунду. Поддерживаются беспроводные подключения Bluetooth 4.2 и Wi-Fi (802.11ac).

Источник
Panasonic
Теги
Россия камера Panasonic Panasonic Lumix GH5

Комментарии

Материалы по теме

CES 2014: беззеркальная камера Panasonic GH с поддержкой съемки 4K-видео

11 января 2014

CES 2014: наголовная камера Panasonic с 4K-разрешением пригодится спортсменам

10 января 2014

CES 2014: ультразум Panasonic Lumix DMC-LZ40 с 42-кратным приближением

12 января 2014

Olympus открыла предварительный заказ на беззеркалку OM-D E-M1 в России

1 октября 2013

Panasonic Lumix DMC-LZ40 с 42х зумом выходит за 11 тысяч рублей

12 февраля 2014

Panasonic Lumix DMC-SZ8 с 12х зумом и поддержкой Wi-Fi выходит в России

14 февраля 2014
Из рубрикиФото и видео
Ricoh R Developer Kit позволяет вести сферические живые трансляции
Huawei анонсировала сферическую VR-камеру для смартфонов
Что случилось 20.02.2017?

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 429
5 лучших смартфонов 2016 года 277
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 175
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 105
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 87