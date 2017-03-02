Стартовал предзаказ на флагманскую беззеркалку Panasonic Lumix GH5

Компания Panasonic объявила о начале приема предварительных заказов в России на флагманскую беззеркальную камеру Lumix GH5 со сменной оптикой.





Камера поступит в российскую розничную продажу в мае 2017 года. Предзаказ на нее принимается по цене 159 990 рублей. В США она появится в конце марта 2017 года по цене 1999,99 доллара США без комплектных объективов. В России для первых 100 покупателей, оформивших предзаказ, выдается ключ активации V-LogL в подарок, а также возможность приобрести объективы со специальной скидкой.

Напомним, модель была представлена на январской выставке CES 2017. Она приходит на смену Panasonic Lumix GH4, выпущенной в 2014 году. Panasonic Lumix GH5 представляет собой модель формата Micro Four Thirds. Она оснащается 20,3-мегапиксельным сенсором Live MOS и процессором Venus Engine. Количество точек фокусировки в системе автофокуса выросло до 225. Предусмотрен поворотный сенсорный 3,2-дюймовый дисплей и OLED-видоискатель с разрешением 3,68М точек.

Камера способна снимать 4K-видео на скорости 60 кадров в секунду и поддерживает режим 6K Фото (6K Photo) со скоростью 30 к/с. Последний позволит извлекать из 6K-видео фотографии с разрешением 18 Мп. Для сравнения, у Lumix GH4 сейчас поддерживается режим 4K Фото. Также возможна съемка со скоростью 480 кадров в секунду. Поддерживаются беспроводные подключения Bluetooth 4.2 и Wi-Fi (802.11ac).