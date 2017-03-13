Samsung готовит наследника Gear 360 к дебюту Galaxy S8

Судя по всему, компания Samsung готовит к выпуску следующее поколение камеры Gear 360 для съемки панорамного видео на 360 градусов. Свидетельства об этом были замечены на сайте организации Bluetooth SIG, сертифицировавшей устройство с названием “Next Gear 360”.


Модельный номер гаджета SM-R210 и он уже попадался в документации Wi-Fi Alliance, но тогда было неясно, что это за устройство. Как ожидается, наследник Samsung Gear 360 дебютирует одновременно с флагманскими смартфонами Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Их анонс ожидается на мероприятии Unpacked 29 марта в Нью-Йорке.

Напомним, Samsung Gear 360 вышла в продажу в прошлом году. Она оснащается двумя камерами Fisheye с 15-мегапиксельными сенсорами. Поддерживается съемка видео с обзором 360 градусов в разрешении 3840x1920 пикселей на частоте 30 кадров в секунду, а также фотографии с разрешением в 30 Мп. Можно производить съемку на 180 градусов с использованием только одного модуля камеры. Предусмотрена защита от влаги и пыли по стандарту IP53.

Источник
Bluetooth SIG
Теги
Samsung камера Samsung Gear 360

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