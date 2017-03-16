FCC показала наследника Samsung Gear 360

На сайте FCC (Федеральной Комиссии по Связи США) появилась документация на готовящееся к выпуску следующее поколение камеры Gear 360 для съемки панорамного видео на 360 градусов.





Как и в недавней новости о сертификации организацией Bluetooth SIG, устройство фигурирует в документации под маркировкой SM-R210, тогда как у оригинальной Samsung Gear 360 модельный номер SM-C200. Как показывают 3D-рендеры, камера стала немного меньше — 45 мм в ширину, и использует немного другой дизайн.





Как ожидается, наследник Samsung Gear 360 дебютирует одновременно с флагманскими смартфонами Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Их анонс ожидается на мероприятии Unpacked 29 марта в Нью-Йорке.

Напомним, Samsung Gear 360 вышла в продажу в прошлом году. Она оснащается двумя камерами Fisheye с 15-мегапиксельными сенсорами. Поддерживается съемка видео с обзором 360 градусов в разрешении 3840x1920 пикселей на частоте 30 кадров в секунду, а также фотографии с разрешением в 30 Мп. Можно производить съемку на 180 градусов с использованием только одного модуля камеры. Предусмотрена защита от влаги и пыли по стандарту IP53.