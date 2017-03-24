Объявлена российкая цена Panasonic Lumix FZ82 с 60-кратным зумом

Компания Panasonic сообщила подробности о российском запуске камеры Lumix FZ82. Модель приходит на смену ультразума Panasonic Lumix DMC-FZ72, выпущенного в 2013 году.


Напомним, Lumix FZ82 была представлена на январской выставке CES 2017, в некоторых регионах она выпускается как Lumix FZ80. Она оснащается 18,1-мегапиксельным сенсором High Sensitivity MOS и объективом с 60-кратным оптическим зумом, охватывающим фокусные расстояния 20-1200 мм в 35-мм эквиваленте. Чтобы сохранить фото с задействованным ультразумом четкими, в камере предусмотрена специальная система оптической стабилизации изображения.


Камера способна снимать 4K-видео со скоростью 30 кадров в секунду. Также возможна замедленная съемка со скоростью 240 кадров в секунду с разрешением 640 x 480 пикселей и 120 кадров в секунду с разрешением 1280 x 720 пикселей. Серийная съемка производится на 10 к/с. Также можно отметить 3-дюймовый сенсорный дисплей, электронный видоискатель и поддержку беспроводного подключения по Wi-Fi.

Panasonic Lumix FZ82 поступит в продажу в апреле 2017 года по рекомендованной розничной цене 27 990 рублей.

Источник
Panasonic
Теги
Россия камера Panasonic

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