Samsung представила панорамную камеру Gear 360 второго поколения

Компания Samsung Electronics представила второе поколение панорамной камеры Gear 360. Как обещает производитель, она стала удобнее и позволяет снимать видео 360⁰ с разрешением 4К.





Samsung Gear 360 оснащена двумя CMOS-сенсорами с разрешением 8,4 Мп и двумя сверхширокоугольными объективами F2.2. Камера поддерживает трансляцию контента в реальном времени. Когда Gear 360 синхронизирована с совместимым смартфоном или компьютером, она позволяет проводить онлайн-трансляции в режиме реального времени.

Предусмотрен слот для карточек microSD объемом до 256 ГБ. Камера защищена от воды и пыли по стандарту IP53. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, есть порт USB 2.0 (Type-C). Аккумулятор обладает емкостью 1160 мАч. Размеры составляют 100,6 х 46,3 х 45,1 мм, а вес — 130 граммов.

Камера совместима с устройствами Samsung, включая представленные сегодня Galaxy S8 и S8+, а также Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy Note 5, Galaxy S6 edge+, Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy A5 (2017) и Galaxy A7 (2017). Камера также совместима с устройствами на платформе iOS, включая iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE, компьютерами на Windows и MacOS, а также рядом сторонних аксессуаров и креплений.