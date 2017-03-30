GoPro выпустила дрон Karma в Европе

Компания GoPro объявила о выпуске дрона Karma в Европе. Он стал доступен на сайте компании и через некоторых онлайн-ритейлеров в Испании, Италии, Германии и Великобритании.


Сам по себе дрон Karma без камеры в комплекте предлагается по рекомендованной розничной цене 999,99 евро, а в комплекте с камерой Hero 5 Black — 1399,99 евро. До этого GoPro Karma был доступен в США за 800 и 1100 долларов, соответственно.


Напомним, Karma стал первым дроном от GoPro. Его анонс состоялся в сентябре 2016 года, а в ноябре GoPro объявила об отзыве устройств спустя всего 16 дней после начала продаж. Возврату производителя подлежали около 2,5 тысяч дронов. Причиной отзыва стала проблема с пропаданием питания во время использования. Проблема оказалась в ненадежном креплении аккумулятора, она была устранена и обновленные дроны без такого изъяна стали доступны для покупки с февраля 2017 года.

GoPro Karma представляет собой компактный модульный складной квадрокоптер с 3-осным стабилизатором изображения. С дроном предлагается ручка, к которой можно прикрепить снимающийся стабилизатор и использовать отдельно, а также контроллер с тачскрином в стиле портативной игровой приставки.

Источник
GoPro
Теги
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