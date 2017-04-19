Sony представила флагманскую беззеркалку Sony A9

Компания Sony Electronics представила свою новую флагманскую беззеркальную камеру со сменной оптикой — Sony A9 (модельный номер ILCE-9). Модель оснащается полноформатным CMOS-сенсором с габаритами 35,6×23,8 мм, разрешением 24,2 Мп, обновленным процессором BIONZ X и обеспечивает высокую скорость съемки.


В частности, она может отснят до 241 полноразмерных RAW-изображений на скорости 20 кадров в секунду. Поддерживается 4K-видео, а также 1080p на скорости до 120 кадров в секунду со следящим автофокусом.

Светочувствительность варьируется от 100 до 51200 единиц ISO, с возможностью расширения до 204800 ISO. Автофокус производится по 693 точкам. Имеется пятиосная стабилизация изображения, OLED-видоискатель Tru-Finder на 3686K точек.

Размеры составляют 126,9 х 95,6 х 63 мм. Предусмотрен порт Ethernet для передачи файлов и два слова под карточки SD. Продажи Sony A9 начнутся в США в мае по цене $4 499 и в Европе — в июне за 5300 евро.

Источник
Sony
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