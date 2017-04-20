GoPro Fusion для съемки сферического видео соединила 6 камер в одной

Компания GoPro анонсировала свое собственное решение для съемке сферического видео, подходящего для гаджетов виртулаьной реальности. Устройство получило название GoPro Fusion.


Камера позволяет снимать 5.2K-видео на скорости 30 кадров в секунду. Технические подробности пока не разглашаются, но производитель описывает будущую новинку как "шесть камер GoPro, сплавленных в одну".

С сегодняшнего дня GoPro начала принимать заявки от профессиональных создателей контента для виртуальной реальности на участие в испытательной программе камеры.

Тестовая программа должна начаться в июне 2017 года. При этом GoPro планирует ограниченный коммерческий выпуск GoPro Fusion в конце 2017 года.

Источник
GoPro
Теги
камера виртуальная реальность GOPRO

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