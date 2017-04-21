"Недорогая" 8K-камера Insta360 Pro для сферического видео доступна в предзаказе

Компания Insta360 начала принимать предварительные заказы на 8K-камеру Insta360 Pro, предназначенную для создания профессионального контента для гаджетов виртуально реальности.


По сравнению с другими камерами сходного уровня, например Nokia Ozo за $40 000 или Facebook Surround за $30 000, Insta360 Pro выглядит прямо-таки бюджетной с ценой в $3 499.

Insta360 Pro снимает с использованием шести модулей камер с объективами с углом обзора в 200 градусов, которое сшивается в сферическое видео в режиме реального времени, получая на выходе 4K на скорости 30 кадров в секунду формата H.265/H.264 или 4K 3D на скорости 25 кадров в секунду формата H.264. При последующей обработке, а не в реальном времени, можно получить сферическое 8K-видео на скорости 30 кадров в секунду.

Также камера оснащена четырьмя микрофонами и поддерживает подключение внешнего. Контент может храниться на SD-карте или внешнем накопителе, подключаемом по USB 3.0 Type-C. Предусмотрены Wi-Fi, Ethernet и HDMI. Опционально предусмотрена 4G-карта. Емкость сменного аккумулятора достигает 5000 мАч.

Источник
Insta360
Теги
камера виртуальная реальность Insta360

Комментарии

Материалы по теме

10 самых крутых камер в смартфонах

22 февраля

Fujifilm выпускает среднеформатную беззеркалку GFX 50S за полмиллиона рублей

19 января

Fujifilm представила беззеркалку X-A10 для любителей селфи

1 декабря 2016

Microsoft выпускает комплект Windows Mixed Reality от Acer

2 марта

Nokia представила камеру виртуальной реальности OZO

29 июля 2015

Геймерские ноутбуки Alienware 15 и 17 с поддержкой виртуальной реальности вышли в России

28 ноября 2016
Из рубрикиФото и видео
GoPro Fusion для съемки сферического видео соединила 6 камер в одной
Sony представила флагманскую беззеркалку Sony A9
Facebook представила новые камеры для сферического видео

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 111
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 48
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 42
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 40