"Недорогая" 8K-камера Insta360 Pro для сферического видео доступна в предзаказе

Компания Insta360 начала принимать предварительные заказы на 8K-камеру Insta360 Pro, предназначенную для создания профессионального контента для гаджетов виртуально реальности.





По сравнению с другими камерами сходного уровня, например Nokia Ozo за $40 000 или Facebook Surround за $30 000, Insta360 Pro выглядит прямо-таки бюджетной с ценой в $3 499.

Insta360 Pro снимает с использованием шести модулей камер с объективами с углом обзора в 200 градусов, которое сшивается в сферическое видео в режиме реального времени, получая на выходе 4K на скорости 30 кадров в секунду формата H.265/H.264 или 4K 3D на скорости 25 кадров в секунду формата H.264. При последующей обработке, а не в реальном времени, можно получить сферическое 8K-видео на скорости 30 кадров в секунду.

Также камера оснащена четырьмя микрофонами и поддерживает подключение внешнего. Контент может храниться на SD-карте или внешнем накопителе, подключаемом по USB 3.0 Type-C. Предусмотрены Wi-Fi, Ethernet и HDMI. Опционально предусмотрена 4G-карта. Емкость сменного аккумулятора достигает 5000 мАч.