VR-камера Acer Holo 360 может звонить

Компания Acer на большом пресс-мероприятии в Нью-Йорке анонсировала необычное устройство под названием Holo 360. Это камера для съемки сферического видео под гаджеты виртуальной реальности, но также она выполняет функции смартфона на Android.





По словам производителя, это первое подобное устройство, фактически, смартфон, встроенный в камеру. Гаджет способен снимать, редактировать и публиковать 360-градусное видео и фото, предназначенные для просмотра в шлемах виртуальной реальности. Обработка производится с помощью сенсорного экрана. Для связи поддерживаются Wi-Fi и 4G LTE. Камера способна совершать звонки как обычный телефон.





Сроки выпуска, а также ориентировочная цена Acer Holo 360 пока не объявлены.