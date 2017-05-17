Защищенная камера Olympus TG-5 снимает 4K-видео

Компания Olympus представила новую защищенную камеру серия TG. Модель Olympus TG-5 предназначена для съемки в суровых условиях. Она выдерживает удары с высоты до 2,1 м, нагрузку до 100 кг, морозы до -10°C, пыль и гидростатическое давление на глубине до 15 м без специальных подводных боксов. С дополнительным подводным боксом PT-058 вообще можно вести подводную фото- и видеосъемку на глубине до 45 метров.





Камера получила 12-мегапиксельный CMOS-сенсор, широкоугольный объектив 25-100 мм 1:2.0 (в 35-мм эквиваленте), обеспечивающий 4-кратный оптический зум, светочувствительность до 12 800 ISO и процессор TruePic VIII. Она способна снимать видео в формате 4К 30 кадров в секунду и Full HD со скоростью 120 кадров в секунду.

Также производитель отмечает новые элементы управления и объектив с двойным стеклом, защищенный от запотевания. Камера оснащается 3-дюймовым дисплеем, встроенными модулями GPS и Wi-Fi.

Продажи Olympus TG-5 в красном и черном цвете стартуют в июне 2017 года по цене 450 долларов в США и 480 евро в Европе.