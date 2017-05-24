DJI представила свой самый компактный и доступный дрон

Компания DJI представила новый квадрокоптер Spark. Он отличается компактностью, доступностью и простотой в использовании. По словам компании, это ее первый продукт в категории "мини-дронов", а также первая модель с возможностью управления жестами.


Spark компактнее и легче Mavic Pro, однако обладает теми же интеллектуальными режимами полета, что и последний, а также несколькими новыми функциями - QuickShot и улучшенным режимом управления жестами PalmControl. QuickShot позволяет отснять минутный ролик и сжать его до 10 секунд.

Дрон весит 300 граммов и имеет размеры 143×143×55 мм. Максимальная скорость составляет 50 км/ч. От одной подзарядки дрок сможет пролетать в течение 16 минут, но его можно подзарядить по micro-USB. Камера позволяет снимать 12-мегапиксельные фото и видео 1080p. Предусмотрена двухосная механическая стабилизация.


DJI Spark предлагается в пяти цветовых вариантах. Продажи стартуют 15 июня по цене $499.

Источник
DJI
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