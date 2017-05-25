Прочная камера Ricoh WG-50 не боится воды и морозов

Компания Ricoh представила новую защищенную камеру Ricoh WG-50 для пользователей с активным образом жизни. Она выдерживает погружения на глубину до 14 метров,падения с высоты 1,6 м, устойчива к морозам до -10°C.





Камера оснащается 16-мегапиксельным CMOS-сенсором, объективом с 5 кратным оптическим зумом, охватывающим фокусные расстояния 28–140 мм в 35-мм эквиваленте. Поддерживается съемка видео в разрешении Full HD 1080p. Также предусмотрен 2,7-дюймовый дисплей. Размеры составляют 122,5 х 61,5 х 29,5 мм, а вес — 193 грамма с аккумулятором и картой памяти microSD.

Камера Ricoh WG-50 поступит в продажу в июне по цене 250 евро.