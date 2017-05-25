Прочная камера Ricoh WG-50 не боится воды и морозов

Компания Ricoh представила новую защищенную камеру Ricoh WG-50 для пользователей с активным образом жизни. Она выдерживает погружения на глубину до 14 метров,падения с высоты 1,6 м, устойчива к морозам до -10°C.


Камера оснащается 16-мегапиксельным CMOS-сенсором, объективом с 5 кратным оптическим зумом, охватывающим фокусные расстояния 28–140 мм в 35-мм эквиваленте. Поддерживается съемка видео в разрешении Full HD 1080p. Также предусмотрен 2,7-дюймовый дисплей. Размеры составляют 122,5 х 61,5 х 29,5 мм, а вес — 193 грамма с аккумулятором и картой памяти microSD.

Камера Ricoh WG-50 поступит в продажу в июне по цене 250 евро.

Источник
Ricoh
Теги
камера RICOH

Комментарии

Материалы по теме

10 самых крутых камер в смартфонах

22 февраля

Amazon представила управляемую голосом камеру-стилиста Echo Look

26 апреля

Coca-Cola представила селфи-насадку для бутылок

18 ноября 2016

Fujifilm выпускает среднеформатную беззеркалку GFX 50S за полмиллиона рублей

19 января

Fujifilm представила беззеркалку X-A10 для любителей селфи

1 декабря 2016

IFA 2013: камера Ricoh Theta для создания сферических панорам

10 сентября 2013
Из рубрикиФото и видео
DJI представила свой самый компактный и доступный дрон
Водонепроницаемая камера Garmin Virb 360 снимает сферические панорамы
Панорамная камера Samsung Gear 360 второго поколения выходит в продажу

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 84
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 43