Цифра дня: Сколько раз пользователи загрузили Super Mario Run за четыре дня?

Цифра дня:

40 000 000

раз пользователи загрузили Super Mario Run за четыре дня.

Компания Nintendo официально поделилась статистикой по своей новой мобильной игре Super Mario Run. За прошедшие четыре дня с момента релиза, пользователи iPhone и iPad совершили более 40 миллионов загрузок Super Mario Run из App Store. Помимо этого, игра смогла возглавить рейтинг бесплатных игр в 140 регионах из 150, где игра уже доступна.


Напомним, Super Mario Run для iOS стала доступна в App Store 15 декабря 2016 года. Бесплатная версия предоставит доступ к части контента каждого из трех игровых режимов. Полная версия игры обойдется в 749 рублей ($9,99 для США). Super Mario Run совместима с iPhone, iPad и iPod touch с iOS 8.0 или новее.

Источник
Nintendo
Теги
игра iPhone IOS iPad NINTENDO Super Mario Run

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