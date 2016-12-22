Успехи Super Mario Run не впечатляют аналитиков

Как мы уже сообщали, компания Nintendo в официальном пресс-релизе поделилась информацией об успехах раннера Super Mario Run. Напомним, что за четыре дня игру скачали более 40 000 000 раз. Проект занимает первые позиции в чартах в 140 из 150 стран. Кроме того, в 100 странах приложение является самым прибыльным за последние дни. Количество новых игроков постоянно растет, и по скорости увеличения аудитории Super Mario Run оставляет Pokemon GO далеко позади. Однако аналитики и эксперты настроены довольно скептически.

Эксперты полагают, что прибыль от Super Mario Run со временем не будет увеличиваться, а, как раз наоборот, начнет падать; всё из-за отсутствия нового контента — игрокам достаточно потратить 10 долларов или, как у нас, 749 рублей, для открытия полного набора, в то время как многие топовые f2p (условно-бесплатные) проекты продолжают генерировать десятки, а то и сотни, долларов с каждого увлеченного игрока на протяжении достаточного длительного периода времени. Напомним, что Nintendo не собирается выпускать дополнения к игре и платные небольшие DLC.

Оценки Super Mario Run, как вы уже знаете, в основном негативные. Не в последнюю очередь из-за необходимости сразу тратить довольно большую по меркам мобильных игр сумму.