Названы самые популярные запросы Google в 2016 году по игровым приставкам

Компания Google назвала самые популярные игровые запросы 2016-го года. Так, среди консолей пользователи больше всего искали информацию о Nintendo Switch. И это при том, что анонс ее случился только в октябре. Вторая позиция вовсе не за PS4 или Xbox One, а за классической мини-приставкой NES Classic Edition. Затем уже следует PlayStation VR. Четвертое место у PlayStation 4 Pro.

К слову, запросов, связанных с Nintendo, сейчас примерно в три раза больше, чем по PlayStation и Xbox. Во многом это связано с Pokemon Go, Switch, Super Mario Run и NES Classic Edition.

Общий же "технологичный" список выглядит так:

iPhone SE iOS 10 Google Pixel iPhone 7 Plus Nintendo Switch iPhone 7 NES Classic Edition Galaxy S7 PlayStation VR PS4 Pro