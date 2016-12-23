Названы самые популярные запросы Google в 2016 году по игровым приставкам

Компания Google назвала самые популярные игровые запросы 2016-го года. Так, среди консолей пользователи больше всего искали информацию о Nintendo Switch. И это при том, что анонс ее случился только в октябре. Вторая позиция вовсе не за PS4 или Xbox One, а за классической мини-приставкой NES Classic Edition. Затем уже следует PlayStation VR. Четвертое место у PlayStation 4 Pro.

К слову, запросов, связанных с Nintendo, сейчас примерно в три раза больше, чем по PlayStation и Xbox. Во многом это связано с Pokemon Go, Switch, Super Mario Run и NES Classic Edition.

Общий же "технологичный" список выглядит так:

  1. iPhone SE
  2. iOS 10
  3. Google Pixel
  4. iPhone 7 Plus
  5. Nintendo Switch
  6. iPhone 7
  7. NES Classic Edition
  8. Galaxy S7
  9. PlayStation VR
  10. PS4 Pro
Источник
Google
Теги
Google игровые приставки

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