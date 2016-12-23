Pokemon Go вышла на Apple Watch

Еще в сентябре Apple и Niantic пообещали в скором времени выпустить версию Pokemon Go для Apple Watch и даже показали соответствующую демо-версию.

Теперь игра доступна для умных часов официально. Вы сможете получать уведомления о находящихся поблизости Покемонах, ПокеСтопах, яйцах, медалях, собирать необходимые предметы. Однако непосредственно поймать фантастических существ не получится; для этого все же понадобится смартфон.

AppleWatch также будет считать ваши шаги и записывать пройденное в поисках Покемонов расстояние. 

Источник
GSMArena
Теги
игры смартфоны Pokemon Go

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