Overwatch принесла более полумиллиарда долларов

Игра Overwatch принесла своему издателю невероятные 585,6 миллионов долларов прибыли. Боевику от Blizzard удалось обогнать и Counter-Strike: Global Offensive и Minecraft, которые появились значительно раньше.

Общий же список пяти самых прибыльных проектов в уходящем году выглядит следующим образом:

  • Overwatch – $585,6 миллионов
  • Counter-Strike: Global Offensive – $257,2 миллионов
  • Guild Wars 2 – $91 миллион
  • Minecraft – $88,7 миллионов
  • Fallout 4 – $74,9 миллиона

Любопытно, что в топ попала лишь одна однопользовательская игра, постапокалиптическая RPG Fallout 4. 

Источник
VG247
Теги
игры Overwatch

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