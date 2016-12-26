Overwatch принесла более полумиллиарда долларов
Игра Overwatch принесла своему издателю невероятные 585,6 миллионов долларов прибыли. Боевику от Blizzard удалось обогнать и Counter-Strike: Global Offensive и Minecraft, которые появились значительно раньше.
Общий же список пяти самых прибыльных проектов в уходящем году выглядит следующим образом:
- Overwatch – $585,6 миллионов
- Counter-Strike: Global Offensive – $257,2 миллионов
- Guild Wars 2 – $91 миллион
- Minecraft – $88,7 миллионов
- Fallout 4 – $74,9 миллиона
Любопытно, что в топ попала лишь одна однопользовательская игра, постапокалиптическая RPG Fallout 4.
ИсточникVG247