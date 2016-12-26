Overwatch принесла более полумиллиарда долларов

Игра Overwatch принесла своему издателю невероятные 585,6 миллионов долларов прибыли. Боевику от Blizzard удалось обогнать и Counter-Strike: Global Offensive и Minecraft, которые появились значительно раньше.

Общий же список пяти самых прибыльных проектов в уходящем году выглядит следующим образом:

Overwatch – $585,6 миллионов

Counter-Strike: Global Offensive – $257,2 миллионов

Guild Wars 2 – $91 миллион

Minecraft – $88,7 миллионов

Fallout 4 – $74,9 миллиона

Любопытно, что в топ попала лишь одна однопользовательская игра, постапокалиптическая RPG Fallout 4.