Крис Робертс рассказал, из-за чего выбрал движок Lumberyard

Создатель Star Citizen Крис Робертс (Chris Roberts) объяснил свое решение использовать движок Lumberyard от Amazon, а не CryEngine. Эта технология лежит в основе модифицированного StarEngine, который применяется и в сюжетной кампании и в многопользовательском режиме грандиозного космического симулятора. Стоит отметить, что Lumberyard в свою очередь основан на архитектуре движка CryEngine.

«Lumberyard прекрасно подходит для Star Citizen. Наши идеи схожи с идеями Amazon. Мы создаем масштабные онлайн проекты, использующие всю мощь облачных вычислений. Старые технологии не позволяют создать нечто подобное. Изучив планы Crytek и Amazon, мы поняли, что нам интереснее работать с последней. Amazon очень большая компания, которая будет развивать рынок онлайн игр и поддерживать движок Lumberyard. А у Crytek таких ресурсов попросту нет. Да и на онлайне они не специализируются». 

Источник
DSOGaming
Теги
игры Star Citizen

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