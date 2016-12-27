В сети снова появилась информация о технических параметрах Nintendo Switch
Портал Eurogamer и его подразделение Digital Foundry опубликовали технические параметры Nintendo Switch, которые появились в Twitter еще до официальной демонстрации консоли Nintendo.
Инсайдеры утверждают, что именно таким и будет финальный вариант приставки, так как японский производитель разослал разработчикам аналогичные данные. Разница лишь в том, что на презентации для разработчиков игр выхода 4K/30 представлено не было. Да и частота графического процессора в финальном варианте будет ниже, о чем мы уже писали.
- Центральный процессор: Четыре ARM Cortex A57 ядра, максимальная частота 2 ГГц
- Графический процессор: Tegra X1, 256 CUDA ядер, максимальная частота 1 ГГц, архитектура Nvidia Maxwell
- Скорость текстурного заполнения: 16 пикселей/цикл
- Скорость заполнения: 14.4 пикселей/цикл
- Память: 4 ГБ
- Пропускная способность памяти: 25,6 ГБ/с
- VRAM: общая
- Накопитель: 32 ГБ, скорость 400 МБ/с
- USB 2.0/3.0
- Видео выход: 1080p60/4K30
- Экран: 6.2-дюймовый IPS LCD, разрешение 1280 x 720 пикселей, поддержка до 10 одновременных нажатий