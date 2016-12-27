В сети снова появилась информация о технических параметрах Nintendo Switch

Портал Eurogamer и его подразделение Digital Foundry опубликовали технические параметры Nintendo Switch, которые появились в Twitter еще до официальной демонстрации консоли Nintendo.

Инсайдеры утверждают, что именно таким и будет финальный вариант приставки, так как японский производитель разослал разработчикам аналогичные данные. Разница лишь в том, что на презентации для разработчиков игр выхода 4K/30 представлено не было. Да и частота графического процессора в финальном варианте будет ниже, о чем мы уже писали.