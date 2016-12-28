2016 год стал самым прибыльным для мобильной игровой индустрии

Аналитики из компании SuperData Research опубликовали цифры, связанные с рынком мобильных игр. 2016 год стал самым прибыльным за всю историю — общие доходы индустрии составили 91 миллиард долларов. Ежемесячно за мобильными играми проводили время 2,6 миллиарда человек, большая часть в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Впрочем, в ближайшие три года, полагают эксперты, прибыли будут только расти. На игры разработчики начнут тратить все больше и больше денег, качество их вырастет. Ожидается большое количество проектов уровня Pokemon GO, Clash of Clans, Super Mario Run. Бюджеты и маркетинговые модели окажутся схожими с рынком консольных развлечений.  

Источник
phone Arena
Теги
игры смартфоны мобильные игры

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