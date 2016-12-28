Юрий Норштейн высказался против игр

Юрий Норштейн, именитый мультипликатор, создатель легендарного мультфильма «Ёжик в Тумане», а также народный артист России, считает, что игры негативно влияют на детей и подростков.





Так что, куда мы въехали, я не знаю, но догадываюсь. Если это будет и дальше продолжаться, мы падем еще дальше. По субботам в студии я торгую книжками. Ко мне пришел один человек и купил сразу 10 комплектов книг «Снег на траве». Я удивился: «Куда столько?». Он ответил: «Я своим художникам, кто работает у нас на фирме». «А чем вы занимаетесь?» — «Я занимаюсь играми компьютерными». Я спрашиваю: «А вы понимаете, что на выходе? Что происходит с детьми? Вы осознаете психологическую сторону этого? Психологи занимаются этим или нет? Ребенок, прикованный к этой игре, теряет очень многое в освоении мира окружающего. Там же ничего нет, связанного с реальностью жизни». Он говорит: «Да, понимаю, мы этим вопросом занимаемся» и все прочее. Я говорю: «Ну вы понимаете, что это ведет к катастрофе ребенка? Если он на этом останавливается, то в 15 лет мы имеем определенную личность, которая не будет воспринимать другое существо живое, дерево, муравья, кошку».

Конкретных примеров Норштейн приводит не стал, обобщив всю индустрию в целом.

«Детям нужно, чтобы они и в футбол играли, и держали в руках стамеску, и молоток, и умели работать, умели помогать по хозяйству. А эти [электронные устройства] только убивают в человеке человеческое».

С таким подходом, конечно, трудно согласиться.