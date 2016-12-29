Blizzard подводит итоги 2016 года
Компания Blizzard подвела итоги 2016-го года, разослав шуточную информацию пользователям своего сервиса Battle.net. Итак:
- Overwatch: игроки доставили тележки аж 217 817 802 раза
- World of Warcraft: в задани «Орешки» было поймано 169 559 870 белок
- Diablo III: в режиме Hardcore погибло 601 875 героев
- Hearthstone: 5 829 905 234 раз сыграли за Мурлоков
- Heroes of the Storm: Рыцарей Дракона игроки освобождали 42 981 967 раз
- StarCraft II: было достигнуто 25 127 453 побед во славу Айюр
Игры от Blizzard распространены на территории 247 государств!
ИсточникPVPLive