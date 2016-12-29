Blizzard подводит итоги 2016 года

Компания Blizzard подвела итоги 2016-го года, разослав шуточную информацию пользователям своего сервиса Battle.net. Итак:

  • Overwatch: игроки доставили тележки аж 217 817 802 раза
  • World of Warcraft: в задани «Орешки» было поймано 169 559 870 белок
  • Diablo III: в режиме Hardcore погибло 601 875 героев
  • Hearthstone: 5 829 905 234 раз сыграли за Мурлоков
  • Heroes of the Storm: Рыцарей Дракона игроки освобождали 42 981 967 раз
  • StarCraft II: было достигнуто 25 127 453 побед во славу Айюр

Игры от Blizzard распространены на территории 247 государств!  

Источник
PVPLive
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игры BLIZZARD

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