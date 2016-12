Создатель Final Fantasy анонсирует новый проект в 2017 году

Хиронобу Сакагути (Hironobu Sakaguchi), создатель легендарного JRPG-сериала Final Fantasy, заявил, что в 2017-ом году расскажет о своем новом проекте. Велика вероятность, что речь идет о совместном со студией Silicon Studio детище, слухи о котором ходят по сети уже пару лет. Известно и имя дизайнера персонажей. Это Кимихико Фудзисака (Kimihiki Fujisaka), работавший над The Last Story, отмененной Cry On — обе за авторством Сакагути — а также над Drakengard.

Стоит ли рассчитывать на появление следующих частей культовых японских RPG эпохи Xbox 360, Lost Odyssey или Blue Dragon, предсказывать не беремся. Велик шанс увидеть совершенно новую игру.

Также мэтр игровой индустрии признался, что ему очень понравилась Final Fantasy XV.