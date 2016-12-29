Стала известна январская подборка игр в сервисе PlayStation Plus

Компания Sony опубликовала список проектов, которые будут доступны в рамках бесплатной программы раздачи игр для подписчиков сервиса PlayStation Plus в январе 2017-го года. Традиционно японцы ежемесячно раздают игры для PS4, PS4 и PS Vita.

Подборка снова получилась весьма странная, ни одного традиционного AAA-хита, как это было принято в сервисе в прошлом, нет. Геймерам предлагается следующее:

Day of the Tentacle Remastered (PS4, PS Vita)

This War of Mine: The Little Ones (PS4)

Blazerush (PS3)

The Swindle (PS3, PS4, PS Vita)

Azkend 2 (PS Vita)

Titan Souls (PS Vita, PS4)