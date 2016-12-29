Super Mario Run появилась для заказа в Google Play

Компания Nintendo сразу после анонса мобильной игры Super Mario Run подтвердила, что она выйдет не только для iOS, но и для Android. Судя по всему, релиз для Super Mario Run для Android уже не за горами, поскольку страничка игры появилась в онлайн-магазине Google Play.


На данный момент пользователям предлагается только зарегистрироваться, чтобы оформить предварительный заказ. Зарегистрированные пользователи получат уведомление о выходе игры, когда ее релиз состоится.



Напомним, Super Mario Run для iOS стала доступна в App Store 15 декабря 2016 года. Бесплатная версия предоставит доступ к части контента каждого из трех игровых режимов. Полная версия игры обойдется в 749 рублей ($9,99 для США). За первые четыре дня с момента релиза пользователи iPhone и iPad совершили более 40 миллионов загрузок Super Mario Run из App Store.

Источник
Super Mario Run
Теги
смартфон ANDROID планшет игра NINTENDO Google Play Super Mario Run

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