У Windows 10 может появиться игровой режим

Новое масштабное обновление Windows 10, по всей видимости, несет с собой некий «игровой режим». Об этом пишет пользователь Twitter под ником WalkingCat, обнаруживший упоминание gamemode.dll в обновлении 14997.

Он же предположил, что в «игровом режиме» Windows научится распределять ресурсы системы для максимальной производительности в виртуальных мирах.

Представители портала Windows Central подтверждают информацию, добавляя, что принцип работы нового режима схож с Xbox One. Является ли режим эксклюзивным для проектов из Windows Store или же поддержит Steam и другие сервисы цифровой дистрибуции, не сообщается.  

Источник
PCWorld
Теги
игры Windows 10

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