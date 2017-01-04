По слухам, Beyond Good & Evil 2 является эксклюзивом Nintendo Switch

Известная журналистка Лаура Кейт Дейл (Laura Kate Dale), которая редко ошибается, если новости касаются Nintendo, рассказала о том, что Beyond Good & Evil 2 является эксклюзивным проектом для консоли Nintendo Switch. Впрочем, эксклюзивом временным, на 12 месяцев. Затем игра выйдет на PC, PS4, Xbox One. Велика вероятность увидеть новое видео игры на презентации приставки.

Также сообщается о выходе на Switch особой версии Rayman Legends и некой ролевой игры с Марио и кроликами из вселенной Rayman'а (знаменитыми Rabbids'ами).