CES 2017: Стриминговый сервис NVIDIA GeForce Now приходит на PC и Mac

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания NVIDIA сообщила о скором начале работы своего облачного стримингового сервиса GeForce Now для PC и Mac.





Несмотря на одинаковое название с сервисом GeForce Now для приставок NVIDIA Shield, сервис GeForce Now для ПК отличается по своей сути. Фактически, это программа аренды сервера. Пользователям не придется скачивать стриминговое приложения и выбирать из списка игр. Вместо этого им доступны стандартные приложения платформ дистрибуции, такие как Steam, Origin, UPlay, и игры приобретаются напрямую с этих платформ. Затем игры будут запускаться с помощью GeForce Now на серверах NVIDIA GRID с почасовой оплатой.

В результате, пользователь сможет играть с использованием мощностей графических ускорителей GeForce GTX 1080 или GeForce GTX 1060 без необходимости покупки мощного геймерского компьютера.

Стоимость не так уж дешева — 25 долларов США за 20 часов игры, без учета стоимости самой игры. Цена зависит от задействованного железа. 20 часов за 25 долларов можно играть на системе с GeForce GTX 1060, а при доступе к GeForce GTX 1080 за 25 долларов пользователю дадут доступ на 10 часов.

Просто для примера, если играть по 2 часа в день, то за год набежит примерно $912. Запуск GeForce Now для PC and Mac запланирован на март 2017 года. На данный момент на странице сервиса предлагается подписаться на программу раннего доступа для пользователей из США.

