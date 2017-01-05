Super Mario Run принесла 30 миллионов долларов

Nintendo сообщила, что Super Mario Run скачали 90 000 000 раз. Кроме того, первая мобильная игра с Марио в главной роли принесла 30 000 000 долларов дохода, утверждают аналитики из фирмы Newzoo. Таким образом, можно подсчитать, что разблокировать весь контент за 10 долларов решились только 3 миллиона человек, что довольно немного. Для сравнения, в июле Pokemon GO ежедневно приносила по 10 000 000 долларов.

Дополнительного контента Nintendo для Super Mario Run выпускать не планирует.