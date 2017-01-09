«Казаки 3» с 15 января 2017 года подорожают в Steam

Компания GSC Game World сообщила, что с 15 января 2017 года за игру «Казаки 3» в Steam придется заплатить примерно на 20% больше. Стандартное издание начнут продавать за 969 рублей, а Deluxe-версию — за 1599 рублей. Перейти от «простого» варианта к «продвинутому» позволят за 679 рублей. Дополнение Days of Brilliance обойдется в 249 рублей.

Причина следующая: «Компания Valve вчера объявила, что с 1 января 2017 года в магазине Steam будет взиматься дополнительный налог с продажи цифрового контента в Норвегии и России, по причине законодательных изменений в системах налогообложения цифровой дистрибуции этих регионов».

C 1 января 2017 года в России вступил в силу так называемый «налог на Google». Впрочем, у всех желающих приобрести игру по старой цене еще есть время.