«Казаки 3» с 15 января 2017 года подорожают в Steam

Компания GSC Game World сообщила, что с 15 января 2017 года за игру «Казаки 3» в Steam придется заплатить примерно на 20% больше. Стандартное издание начнут продавать за 969 рублей, а Deluxe-версию — за 1599 рублей. Перейти от «простого» варианта к «продвинутому» позволят за 679 рублей. Дополнение Days of Brilliance обойдется в 249 рублей.

Причина следующая: «Компания Valve вчера объявила, что с 1 января 2017 года в магазине Steam будет взиматься дополнительный налог с продажи цифрового контента в Норвегии и России, по причине законодательных изменений в системах налогообложения цифровой дистрибуции этих регионов».

C 1 января 2017 года в России вступил в силу так называемый «налог на Google». Впрочем, у всех желающих приобрести игру по старой цене еще есть время.

Источник
Steam
Теги
игры Steam Казаки 3

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