Nikkei назвала стоимость Nintendo Switch

Японское новостное агентство Nikkei, сославшись на свои источники, назвало цену игровой приставки Nintendo Switch, выходящей весной 2017 года. В Японии за консоль попросят 25 000 йен, то есть, столько же, сколько просили за Nintendo Wii на старте в 2006 году. В переводе в нашу валюту это 12 750 рублей, а в переводе на доллары - $213. Wii U, кстати, в Японии дороже — даже сегодня за нее просят на родине 32 000 йен.

Инсайдеры также утверждают, что в Великобритании официальная цена новинки составит всего 199 фунтов, а в мире ожидается следующий порядок цен — 250 евро или 250 долларов.