Появилась демо-версия Sonic the Hedgehog для PC

Gistix, команда программистов и фанатов Sonic'а, создает для PC ремейк не слишком тепло принятого прессой и геймерами платформера Sonic the Hedgehog, вышедшего в далеком 2006 году для PS3 и Xbox 360. В качестве движка используется Unity Engine.

В сети уже можно найти демо-версию — скачать ее вы можете по следующему адресу. Судя по всему, в Gistix намереваются выпустить «правильную» версию проекта с возможностью, как и в оригинале, сыграть сразу за трех персонажей.

Источник
Gistix
Теги
игры Sonic the Hedgehog

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