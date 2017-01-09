Появилась демо-версия Sonic the Hedgehog для PC

Gistix, команда программистов и фанатов Sonic'а, создает для PC ремейк не слишком тепло принятого прессой и геймерами платформера Sonic the Hedgehog, вышедшего в далеком 2006 году для PS3 и Xbox 360. В качестве движка используется Unity Engine.

В сети уже можно найти демо-версию — скачать ее вы можете по следующему адресу. Судя по всему, в Gistix намереваются выпустить «правильную» версию проекта с возможностью, как и в оригинале, сыграть сразу за трех персонажей.